|
Новости oilru.com
Российские компании
Акционеры "Русснефти" 24 января обсудят реструктуризацию кредита ВТБ в $1,3 млрд
|
Реплика: Как Трамп обрушил золото
Анонсы
Выставки:
Реклама
Новости
|
© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.
«Нефть России», 22.12.16, Москва, 17:42
"Русснефть" на внеочередном собрании акционеров 24 января 2017 года вынесет на обсуждение вопрос об одобрении сделки по реструктуризации кредита ВТБ в $1,3 млрд. Об этом ТАСС сообщил представитель компании, знакомый с повесткой собрания.
Реструктуризация предполагает более комфортные для компании условия, в частности перенос срока погашения на 2026 год с 2023 года при незначительном изменении процентной ставки, пояснил он.
Остальные сделки в повестке внеочередного собрания представляют собой поручительства по кредиту, отметил он, их одобрение носит технический характер.
Как сообщалось ранее, на собрании акционерам также будет предложено утвердить цену выкупа акций в 503,99 рубля для несогласных акционеров. Расхождение с рыночной ценой размещения (550 рублей за штуку) представитель "Русснефти" объяснил тем, что оценка рыночной стоимости акций для целей их возможного выкупа у акционеров произведена независимым оценщиком на основании отчетности компании по РСБУ за 9 месяцев 2016 года. "Оценщик не использовал рыночные котировки, так как акции торгуются на бирже меньше месяца", - пояснил он.
В конце ноября "Русснефть" провела первичное размещение акций на Московской бирже. В ходе IPO компания разместила 58,822 млн акций, что позволило привлечь 32,4 млрд рублей. Belyrian Holdings Limited, принадлежащий семье Гуцериевых, разместил на рынке около 20% обыкновенных акций (15% уставного капитала).