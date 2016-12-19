«Нефть России», 22.12.16, Москва, 17:34

Россия в октябре опередила Саудовскую Аравию по объему добычи нефти, производя в среднем 10,754 миллиона баррелей в день, свидетельствуют данные Росстата.



Саудовская Аравия в октябре добывала 10,532 миллиона баррелей нефти в день. Согласно скорректированным данным, в сентябре страна добывала 10,583 миллиона баррелей в сутки, а Россия — в среднем 10,281 миллиона баррелей.



В целом страны ОПЕК в октябре добывали 33,643 миллиона баррелей в сутки, из них Ирак — 4,561 миллиона баррелей.



Объем экспорта нефти и газового конденсата из России в январе-октябре составил 212,6 миллиона тонн. Добыча нефти, включая газовый конденсат, в РФ составила 455,8 миллиона тонн, что на 2,5% больше января-октября 2015 года.



Удельный вес экспорта нефти в общем объеме российского экспорта в январе-октябре составил 26,3%, в экспорте топливно-энергетических товаров — 44,9% (в январе-октябре 2015 года, соответственно, 26,6% и 41,5%).



В октябре средняя фактическая экспортная цена на нефть составила 326,6 доллара за тонну (104,6% к сентябрю 2016 года). Цена мирового рынка на нефть Urals составляла 350,4 доллара за тонну (108,6% к сентябрю 2016 года).Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547243/ Источник: РИА «Новости» ← Медведев заявил о необходимости стимулировать ТЭК к импортозамещению Акционеры "Русснефти" 24 января обсудят реструктуризацию кредита ВТБ в $1,3 млрд → Новости net.finam.ru