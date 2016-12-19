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Россия в октябре опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти
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«Нефть России», 22.12.16, Москва, 17:34
Россия в октябре опередила Саудовскую Аравию по объему добычи нефти, производя в среднем 10,754 миллиона баррелей в день, свидетельствуют данные Росстата.
Саудовская Аравия в октябре добывала 10,532 миллиона баррелей нефти в день. Согласно скорректированным данным, в сентябре страна добывала 10,583 миллиона баррелей в сутки, а Россия — в среднем 10,281 миллиона баррелей.
В целом страны ОПЕК в октябре добывали 33,643 миллиона баррелей в сутки, из них Ирак — 4,561 миллиона баррелей.
Объем экспорта нефти и газового конденсата из России в январе-октябре составил 212,6 миллиона тонн. Добыча нефти, включая газовый конденсат, в РФ составила 455,8 миллиона тонн, что на 2,5% больше января-октября 2015 года.
Удельный вес экспорта нефти в общем объеме российского экспорта в январе-октябре составил 26,3%, в экспорте топливно-энергетических товаров — 44,9% (в январе-октябре 2015 года, соответственно, 26,6% и 41,5%).
В октябре средняя фактическая экспортная цена на нефть составила 326,6 доллара за тонну (104,6% к сентябрю 2016 года). Цена мирового рынка на нефть Urals составляла 350,4 доллара за тонну (108,6% к сентябрю 2016 года).