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«Нефть России», 22.12.16, Москва, 17:36
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости стимулирования энергокомпаний РФ использовать российские технологии с помощью налоговых и финансовых инструментов.
Выступая на совещании по проекту энергостратегии России до 2035 года, Медведев напомнил, что одной из сложных проблем в ТЭК, по которой нужно принимать решение, остается зависимость отрасли от иностранных технологий и оборудования. "И несмотря на те решения, которые мы принимали в последние годы, по ряду позиций эта зависимость пока еще находится на критическом уровне", — подчеркнул премьер.
"Эту ситуацию нужно менять, поддерживать наших производителей, которые готовы предоставить конкурентные по цене и по качеству виды оборудования или сервиса. С помощью налоговых и финансовых инструментов стимулировать энергетические компании использовать преимущественно российскую продукцию и услуги", — сказал премьер.
По его словам, совокупные ежегодные инвестиции компании ТЭК оцениваются в 3,5 триллиона рублей.