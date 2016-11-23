«Нефть России», 22.12.16, Москва, 17:36

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости стимулирования энергокомпаний РФ использовать российские технологии с помощью налоговых и финансовых инструментов.



Выступая на совещании по проекту энергостратегии России до 2035 года, Медведев напомнил, что одной из сложных проблем в ТЭК, по которой нужно принимать решение, остается зависимость отрасли от иностранных технологий и оборудования. "И несмотря на те решения, которые мы принимали в последние годы, по ряду позиций эта зависимость пока еще находится на критическом уровне", — подчеркнул премьер.



"Эту ситуацию нужно менять, поддерживать наших производителей, которые готовы предоставить конкурентные по цене и по качеству виды оборудования или сервиса. С помощью налоговых и финансовых инструментов стимулировать энергетические компании использовать преимущественно российскую продукцию и услуги", — сказал премьер.



По его словам, совокупные ежегодные инвестиции компании ТЭК оцениваются в 3,5 триллиона рублей.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547242/ Источник: РИА «Новости» ← Египет намерен заключить договор с Ираком на поставки сырой нефти - министр Россия в октябре опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти → Новости net.finam.ru