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Египет намерен заключить договор с Ираком на поставки сырой нефти - министр
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«Нефть России», 22.12.16, Москва, 17:30
Каир намерен заключить соглашение с Ираком о прямых поставках сырой иракской нефти в Египет. Об этом сегодня заявил египетский министр нефти Тарик аль-Мулла на полях проходящей в Каире встрече Организации арабских стран- экспортеров нефти (ОАПЕК).
"Объемы сырья, которое мы намерены импортировать из Ирака, предположительно составят от 1 млн до 2 млн баррелей нефти ежемесячно", - сообщил министр. Он уточнил, что речь пока идет о поставках в течение первых трех месяцев 2017 года.
С октября нынешнего года нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco не поставляет топливо в АРЕ, несмотря на подписанные ранее двусторонние договоренности.
В мае 2016 года Saudi Aramco и Египетская нефтегазовая корпорация (EGPC) заключили пятилетний контракт на поставку ежемесячно 400 тыс. тонн дизельного топлива, 200 тыс. тонн бензина и 100 тыс. тонн мазута. Стоимость сделки составляет 23 млрд долларов. Египет ежемесячно потребляет 6,5 млн тонн нефтепродуктов и газа, из которых 4,2 млн тонн покрывает внутреннее производство, а 2,3 млн тонн импортируется из-за рубежа.
Александр Елистратов