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Нефтяные доходы Саудовской Аравии вырастут в 2017 году на 46%, до $127 млрд - бюджет
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«Нефть России», 22.12.16, Москва, 16:54
Ожидаемые доходы Саудовской Аравии от экспорта нефтепродуктов в 2017 году ожидаются в районе 127 млрд долларов, что на 46% выше доходов от продажи нефти в 2016 финансовом году. Об этом говорится в проекте государственного бюджета на 2017 год, зачитанном в эфире телеканала "Аль-Иктисадия".
Павел Прокофьев