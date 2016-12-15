«Нефть России», 22.12.16, Москва, 16:48

Арбитражный суд Москвы не принял в качестве доказательства по иску "Роснефти" к медиахолдингу РБК заключение компании "Центр профессиональной оценки", оценившей ущерб "Роснефти" от статьи "Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от BP" в 3,179 млрд рублей, по причине отсутствия информации об авторе заключения, его образовании, стаже работы и других сведений. Об этом говорится в мотивационной части решения суда.



Ранее суд частично удовлетворил иск "Роснефти" к РБК о защите чести и деловой репутации, взыскав в качестве компенсации 390 тыс. рублей. "Роснефть" требовала в суде взыскать с ответчиков более 3 млрд рублей и опровергнуть сведения из статьи "Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от BP", в которой сообщалось, что глава "Роснефти" Игорь Сечин якобы просит правительство ограничить права покупателей акций российской компании, опасаясь, что BP соберет блокирующий пакет в ходе приватизации 19,5% акций. Вероятные убытки в 3,179 млрд рублей были подсчитаны "Центром профессиональной оценки", однако суд не принял эту оценку в качестве доказательства.



"Заключение, представленное в материалы дела истцом, не содержит сведений о лице, подготовившем указанное заключение, его квалификации, образовании, стаже работы. Суд приходит к выводу, что указанное заключение не отвечает требованиям относимости и допустимости доказательств. Исходя из характера нарушения, степени вины нарушителя, недоказанности вероятных убытков, а также исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд посчитал возможным уменьшить сумму компенсации до общего размера 390 тыс. рублей в пользу истца (по 30 тыс. рублей с каждого автора спорной публикации и 300 тыс. рублей - с учредителя СМИ - прим. ред.)", - отмечается в решении суда.



Помимо компенсации суд обязал РБК удалить оспариваемую публикацию и разместить опровержение, а также компенсировать стороне истца судебные расходы.



Вице-президент и пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявлял ТАСС, что компания обжалует решение суда из-за недостаточной компенсации, "чтобы предотвратить безнаказанность действий". Медиахолдинг в свою очередь также намерен обжаловать решение суда.



Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547238/ Источник: "ТАСС" ← Трамп берет в команду коллегу-миллиардера Айкана Нефтяные доходы Саудовской Аравии вырастут в 2017 году на 46%, до $127 млрд - бюджет → Новости net.finam.ru