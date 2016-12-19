«Нефть России», 22.12.16, Москва, 16:42

Миллиардер Карл Айкан даст советы Дональду Трампу по отмене так называемого избыточного регулирования в бизнесе США, передает агентство Reuters. Об этом объявила администрация по передаче власти избранного президента США.



Айкан будет работать на Трампа в качестве советника, а не федерального служащего, предприниматель не будет иметь конкретных обязанностей, говорится в заявлении команды Трампа. Помимо прочего Айкан не будет получать зарплату.



Такой выбор может вызвать критику, поскольку Айкан в основном инвестировал в страховую компанию American International Group и нефтеперерабатывающий бизнес CVR Energy. Теперь миллиардер должен будет помочь сформировать новые правила для финансовых регуляторов Уолл-стрит.



После публикации заявления команды нового президента Айкан заявил, что пришло время освободиться от чрезмерного регулирования, чтобы позволить компаниям создавать новые рабочие места.



Айкан давно хотел сотрудничать с Трампом-президентом, он уже принял участие в формировании команды нового президента, предложив несколько кандидатур на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Встречи с кандидатами он проводил за закрытыми для репортеров дверями в своем нью-йоркском офисе, расположенном недалеко от Trump Tower.



Нынешняя глава SEC Мэри Джо Уайт, как известно, покинет свой пост после инаугурации Трампа в январе 2017 г. На ее пост сейчас претендуют бывший комиссар SEC Пол Аткинс и Дебра Вонг Ян, бывший федеральный прокурор, полагает знакомый с ситуацией источник.



Предприятия Айкана в прошлом часто сталкивались с регуляторами из SEC в соответствии с положением о раскрытии финансовых данных. Он также является крупнейшим инвестором в компанию по производству биологически активных добавок Herbalife, которая в свое время также попала в сферу интересов SEC.



Айкан, который был когда-то известен как корпоративный рейдер, сказал в недавнем интервью Reuters, что закон Додда-Франка о банковской деятельности от 2010 г. "зашел слишком далеко". Он является критиком программы США по развитию сферы биотоплива, которая требует от нефтяных компаний использовать возобновляемые энергоресурсы, такие как этанол.



С критикой этого назначения уже выступил пресс-секретарь Национального комитета Демократической партии Эрик Уокер.

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