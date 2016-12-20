«Нефть России», 23.12.16, Москва, 00:03 Тарифы на коммунальные услуги в 2017 г. вырастут в среднем на 4%. Какие еще перемены ждут россиян в наступающем 2017 г.?



ЖКХ



В следующем году совокупный платеж россиян за свет, воду, газ и тепло вырастет в среднем на 4%.



При этом надо понимать, что суммы в платежках вырастут у всех россиян с 1 июля неодинаково.



Распоряжением правительства, опубликованным на официальном портале правовой информации, установлены максимальные значения индексации для каждого региона.



Самый высокий порог в Москве - 7%, далее идут Санкт-Петербург, Якутия и Камчатский край (по 6%).



В большинстве регионов максимальное увеличение тарифов не должно превысить 3,4%. Это Белгородская, Калининградская, Калужская, Мурманская, Сахалинская, Тверская и другие области.



Бензин



Спрогнозировать рост цен на бензин в 2017 г. сложно, но он должен быть не выше инфляции, заявил в понедельник глава Минэнерго России Александр Новак в интервью газете "Ведомости".



"Мы действительно считали эту сумму при определенных цене на нефть и курсе рубля, а теперь цена и курс другие… В этом году, например, планировалось, что из-за акцизов цены вырастут выше инфляции, а они в итоге ниже, из-за того что у нас много бензина на рынке и высокая конкуренция. Точно спрогнозировать цены на 2017 год сложно, но, мне кажется, они должны быть не выше инфляции", — сказал Новак.



Ранее глава компании "ЛУКойла" Вагит Алекперов сообщал, что компания в 2017 г. прогнозирует плавный рост цен на топливо в России на 8-12% в связи с ростом акцизов на дизельное топливо и бензин.



Вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что цены на бензин в России вырастут в 2017 г. в пределах инфляции.



МРОТ



Президент России Владимир Путин 20 декабря 2016 г. подписал Федеральный закон "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", направленный на повышение МРОТ.



Правительство предложило увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 июля 2017 г. на 4% до 7 800 руб.



Работодатели не смогут платить сотрудникам меньше этой суммы.



МРОТ важен, потому что определяет минимальную месячную заработную плату в стране, размер пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. Голодец оценивала, что 4,8 млн россиян работают с зарплатой на уровне МРОТ — по ее словам, это "очень много".



От величины МРОТ также зависит размер страховых взносов индивидуальных предпринимателей за себя в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования.



Сигареты



Цена пачки сигарет в России в 2017 г. может в среднем составить около 220 руб.



Такие подсчеты приводятся в документах министерства внутренних дел. При составлении учитывалось предстоящее в новом году повышение акцизов на табачные изделия.



Минимальное значение акциза на табачную продукцию с начала 2017 г. будет увеличено на 26%.



Первоначально планировалось увеличить акциз с 1680 до 1930 руб. на 1 тыс. сигарет, однако силами Минфина значение было проиндексировано на 10%. Отсюда и получилось значение 2123 руб. на 1 тыс. сигарет.



Кроме того, налоговая нагрузка на табачную продукцию будет увеличена за счет повышения адвалорного компонента (устанавливается в процентах к стоимости продукции) акцизного налога с 13% до 14,5%.



Налоги



В соответствии с Налоговым кодексом субъекты РФ принимают самостоятельное решение о моменте перехода на налогообложение недвижимого имущества исходя из кадастровой стоимости.



С 2017 г. еще 12 регионов изъявили желание рассчитывать налог на имущество физических лиц по кадастровой стоимости, сообщает пресс-служба ФНС России.



Напомним, что в 2015 г. на новую систему расчета имущественного налога перешло 28 регионов страны, в 2016 г. к ним присоединился еще 21 регион.



С 2017 г. налог на имущество физлиц по кадастровой стоимости будут рассчитывать еще 12 субъектов РФ.



Среди новых регионов Республики Адыгея, Карелия, Марий Эл, Краснодарский, Хабаровский края, Астраханская, Мурманская, Оренбургская, Орловская, Тамбовская области, Еврейская АО и Чукотский АО.



В целом расчет указанного налога исходя из кадастровой стоимости в 2017 г. будет применяться в 72 регионах.



Пенсии



Фиксированные выплаты к страховой пенсии с 1 февраля 2017 г. будут увеличены на уровень инфляции за 2016 г.



Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4 823,35 руб. в месяц, стоимость пенсионного балла - 78,58 руб. (в 2016 г. - 74,27 руб.).



Среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2017 г. составит 13 657 руб. (159,9% к прожиточному минимуму пенсионера).



Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2017 г. будут повышены как работающим, так и неработающим пенсионерам на 2,6%.



В итоге в 2017 г. среднегодовой размер социальной пенсии составит 8 803 руб. (103,1% к прожиточному минимуму пенсионера).



Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства 1 группы составит 13 349,2 руб.



Материнский капитал



Президент Владимир Путин подписал закон, отменяющий до 2020 г. ежегодную индексацию размера материнского капитала.



"Приостановить до 1 января 2020 года действие части 2 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2006 года "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", - говорится в документе.



В "замороженном" положении закона речь идет о том, что размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с учетом темпов роста инфляции и устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.



В настоящее время размер материнского капитала, на который могут претендовать семьи, где появился второй или последующий за ним ребенок, по достижению ими трехлетнего возраста, составляет 453 тыс. 26 руб. Программа материнского капитала действует с 2007 г., тогда его размер составлял 250 тыс. руб.



Единовременная выплата пенсионерам



В связи с невозможностью проведения второй (дополнительной) индексации пенсий в 2016 г. правительство решило компенсировать ее единовременной выплатой в 5 тыс. руб., которая будет осуществлена всем получателям страховых и государственных пенсий в январе 2017 г. независимо от статуса совершения трудовой деятельности (то есть и работающим, и неработающим пенсионерам).



При этом в ПФР отметили, что часть пенсионеров в РФ получит единовременную выплату в размере 5 тыс. руб. не вместе с пенсией, а после новогодних праздников.



Глава ПФР Антон Дроздов призвал завершить выплаты в 5 тыс. руб. до 28 января 2017 г.



"Выплата будет осуществлена в полном объеме в установленные сроки, которые неоднократно озвучивались - с 13 по 28 января 2017 г. - без задержек", - сообщили в пресс-службе ПФР.

Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547227/ Источник: Вести ← Финансовая аналитика от Альпари: Инфляция в РФ в 2017 году достигнет уровня 4% Энергостратегия до 2035 г. должна отвечать интересам участникам рынка и бюджета - Медведев → Новости net.finam.ru