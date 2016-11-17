«Нефть России», 22.12.16, Москва, 15:13

Ряд крымских промышленных предприятий испытывают нехватку энергоресурсов, причины — перебои поставок через керченскую паромную переправу, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.



Ранее депутат от крымского региона, член комитета Госдумы по энергетике Михаил Шеремет заявил, что Крым применил графики ограничения подачи газа для крупных предприятий для поддержания давления в газотранспортной системе полуострова.



"Бахчисарайский цементный завод на грани остановки, из-за погоды идет падение давления по газу, нет возможности его в полной мере обеспечить газом, а уголь купленный никак не может переправиться (через паромную переправу — ред.), поэтому они ограничили производство цемента", — сказал Константинов на заседании сессии крымского парламента.



Константинов подчеркнул, что переправа не справляется с нынешним объемом грузоперевозок в связи с дополнительной нагрузкой, поэтому стоит вопрос об увеличении числа грузовых паромов. "Это все проблемы роста нашей экономики, будем на них реагировать, будет создана рабочая группа", — подчеркнул Константинов.

Проблему с дефицитом энергоресурсов подтвердил и гендиректор Крымского содового завода Владислав Шмельков: "Нас очень сильно ограничивает в работе ограничение по энергоносителям. Мы перешли на 25% по ограничению газа на мазут, но мазут закончился, а вагоны до сих пор не пришли".Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547219/ Источник: РИА «Новости» ← Никитин: промышленники предпочитают более слабый, но стабильный курс рубля Энергоемкость ВВП РФ очень высокая, энергопотребление можно сократить на треть - Медведев → Новости net.finam.ru