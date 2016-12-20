«Нефть России», 22.12.16, Москва, 15:07

Промышленным производителям комфортнее работать при слабом, но более устойчивом курсе рубля, полагает первый замглавы Минпромторга РФ Глеб Никитин.



"Безусловно", — сказал он в интервью РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.

"Прогнозируемость не только для промышленности, а для любого бизнеса всегда предпочтительнее. Конечно, любой шок имеет негативное влияние, но в конечном итоге к нему приспосабливаются и оказываются уже на новом стабильном уровне развития. Постоянные шоки не дают в принципе наладиться инвестиционному процессу и нормально вести бизнес", — пояснил он.



Курс рубля в завершающемся году продемонстрировал ощутимый прирост к основным резервным валютам. Рост российской валюты с конца 2015 года против доллара при этом составил около 22%, а к евро — более 25%.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547218/ Источник: РИА «Новости» ← НБУ: каждый украинец заплатит $115 за Коломойского В Крыму заявили о нехватке энергоресурсов на промышленных предприятиях → Новости net.finam.ru