|
Новости oilru.com
Российские компании
Никитин: промышленники предпочитают более слабый, но стабильный курс рубля
|
Реплика: Как Трамп обрушил золото
Анонсы
Выставки:
Реклама
Новости
|
© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.
«Нефть России», 22.12.16, Москва, 15:07
Промышленным производителям комфортнее работать при слабом, но более устойчивом курсе рубля, полагает первый замглавы Минпромторга РФ Глеб Никитин.
"Безусловно", — сказал он в интервью РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.
"Прогнозируемость не только для промышленности, а для любого бизнеса всегда предпочтительнее. Конечно, любой шок имеет негативное влияние, но в конечном итоге к нему приспосабливаются и оказываются уже на новом стабильном уровне развития. Постоянные шоки не дают в принципе наладиться инвестиционному процессу и нормально вести бизнес", — пояснил он.
Курс рубля в завершающемся году продемонстрировал ощутимый прирост к основным резервным валютам. Рост российской валюты с конца 2015 года против доллара при этом составил около 22%, а к евро — более 25%.