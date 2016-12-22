«Нефть России», 22.12.16, Москва, 15:01

Национализация крупнейшего украинского частного "ПриватБанка", из которого украинский олигарх Коломойский вывел миллиарды долларов, будет стоит каждому украинцу порядка 3 тыс. гривен (около $115 по текущему курсу), заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий.



"К сожалению, это было плохое решение (национализация "ПриватБанка" - прим. ред), но лучшее из возможных. Государство проиграло, так как потратит 116 млрд гривен (около $4,4 млрд) на капитализацию за счет увеличения своего государственного долга", - заявил он в интервью агентству "Укринформ".



Согласно бюджету-2017 Украины общий объем государственного долга и гарантированного государством долга на конец 2017 г. ожидается в сумме 2,3 трлн грн ($868 млрд), что составляет 88,8% прогнозируемого ВВП.



В пересчете на жителей Украины на каждого украинца приходится 3 тыс. гривен за спасение "ПриватБанка".



"Каждому (украинцу – прим. ред.) национализация стоит 3 тысячи", - отметил Чурий.



По подсчетам других украинских экономистов, национализация "ПриватБанка" обойдется украинцам в 5-7 тыс. гривен. Как отметил экс-министр доходов и сборов, лидер партии "Успешная страна" Александр Клименко, "$4-5 млрд, которые государство потратит на докапитализацию "ПриватБанка", - это примерно 5-7 тыс. гривен (около $150-190 по текущему курсу), которые легли на каждого гражданина Украины". "Мы рано или поздно заплатим эти деньги - в налогах, акцизах, или просто благодаря инфляционному эффекту", - добавил Клименко, которого цитирует ТАСС.



В воскресенье, 18 декабря, правительство Украины приняло решение о национализации "ПриватБанка", крупнейшими акционерами которого были днепропетровские бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.



Ситуация в банке ухудшилась, когда стало известно, что под фиктивные кредитные договора из банка выводились миллиарды долларов.



Нацбанк Украины заявил, что государство вынуждено было национализировать "ПриватБанк", чтобы стабилизировать финансовую ситуацию в стране.

С 22 декабря владельцем 100% акций банка стало государство в лице Министерства финансов Украины.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547217/ Источник: Вести ← Мосбиржа подписала соглашения с китайскими брокерами Никитин: промышленники предпочитают более слабый, но стабильный курс рубля → Новости net.finam.ru