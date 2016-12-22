«Нефть России», 22.12.16, Москва, 14:56

Московская биржа подписала меморандумы о взаимопонимании с китайскими брокерскими компаниями CITIC Securities и Galaxy Securities в рамках проекта по укреплению двустороннего сотрудничества между Россией и Китаем в области инвестиций и рынков капитала, сообщила Мосбиржа в четверг.



Соглашения были подписаны 22 декабря в ходе Биржевого форума в Шанхае, организованного совместно Московской биржей и Шанхайской фондовой биржей.



Условия соглашений подразумевают взаимодействие сторон в целях стимулирования инвестиционных потоков между Россией и Китаем. Китайские брокеры будут предоставлять доступ к торгам российскими ценными бумагами на Московской бирже своим клиентам, при этом предусмотрена возможность оказания содействия китайским компаниям, желающим пройти листинг на Московской бирже.



Председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев: "Мы рады вернуться в Шанхай для проведения второго ежегодного форума совместно с Шанхайской фондовой биржей. Китай – крупнейший торговый партнер России, и мы видим большой потенциал развития наших связей в области инвестиций и рынков капитала. Московская биржа продолжает расширять линейку инструментов с китайской валютой. Буквально на этой неделе мы подписали соглашение, в рамках которого дочерние организации Шанхайской фондовой биржи получили статус официального партнера по распространению рыночных данных Московской биржи с правом выдачи лицензий на территории континентального Китая, а ICBC Standard Bank Plc получил статус индивидуального участника клиринга на валютном рынке Московской биржи. Мы надеемся, что сегодняшние соглашения внесут свой вклад в наше сотрудничество и будут способствовать притоку китайских инвесторов и эмитентов на российский рынок".



Заместитель генерального директора компании Galaxy Securities Yin Yanwu: "Во время первого визита в Россию в сентябре 2012 года руководство нашей компании встретилось с представителями Московской биржи. Для нас большая честь и радость подписать с биржей меморандум о взаимопонимании четыре года спустя. Мы уверены, что подписанный документ станет началом долгосрочного плодотворного сотрудничества, которое принесет пользу не только нашим общим клиентам, но и будет способствовать дальнейшему развитию китайско-российских отношений в области инвестиций и рынков капитала".



Управляющий директор компании CITIC Securities Ma Yao: "Мы рады положенному началу нашего сотрудничества с Московской биржей. Мы видим, как непрерывное развитие отношений между Китаем и Россией позволяет нашим клиентам получать больше привлекательных инвестиционных возможностей, в том числе доступ к рынкам долгового капитала и листингу некоторых компаний материковой части Китая. Мы также договорились о проведении образовательных и обучающих программ для клиентов с обеих сторон для формирования почвы для прихода инвесторов на китайские и российские рынки капитала".

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