«Нефть России», 22.12.16, Москва, 14:23

Ипотечный портфель Сбербанка составил на 1 декабря 2016 г. 2,45 трлн руб., увеличившись на 12% по сравнению с 1 декабря 2015 г., заявила директор департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Наталья Алымова.



"Сбербанк предоставил 419 тыс. жилищных кредитов на сумму 636 млрд руб. (за 11 месяцев – прим. ред.). Прирост составил 11% и 10% соответственно по сравнению с аналогичными показателями прошлого года", - отметила Алымова.



По ее словам, более 60% ипотечных выдач этого года составляют сделки по покупке готового жилья (388 млрд руб.), 33% - ипотека на строящееся жилье (211 млрд руб.). При этом 98% ипотечных кредитов Сбербанка на покупку жилья на первичном рынке выдано при помощи ипотеки с государственной поддержкой по пониженной ставке (207 млрд руб.), сообщило ТАСС.



Накануне глава Сбербанка Герман Греф заявил в интервью телеканалу "Россия 24", что в 2017 г. ипотечное кредитование продолжит расти быстрее, чем остальные кредиты.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547215/ Источник: Вести ← РФ заплатит $125 млн по долгу СССР перед Югославией Мосбиржа подписала соглашения с китайскими брокерами → Новости net.finam.ru