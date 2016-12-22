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РФ заплатит $125 млн по долгу СССР перед Югославией
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«Нефть России», 22.12.16, Москва, 14:17
Глава правительства России Дмитрий Медведев распорядился подписать соглашение с властями Боснии и Герцеговины о погашении задолженности бывшего СССР перед Социалистической Федеративной Республикой Югославией (СФРЮ) по расчетам за товарооборот.
Общая сумма долга СССР, правопреемником которого стала РФ, по этим расчетам составляет 200,2 млн клиринговых долларов, сообщается в распоряжении правительства РФ, подписанного Медведевым.
Этот долг пересчитывается по курсу 1 клиринговый доллар равен $0,625 и после пересчета составит $125,158 млн.
В итоге Россия через "Внешэкономбанк" перечислит Центральному банку Боснии и Герцеговине $125,158 млн разовым платежом в течение 45 дней после вступления в силу межправительственного соглашения.
Босния и Герцеговина после получения $125,158 млн в течение 5 дней обязуется распределить эти средства, полученные от России, в следующей пропорции:
около 58% общей суммы ($72,592 млн) получит Федерация Боснии и Герцеговины, 29% ($36,296 млн) - Республика Сербская, 10% ($12,516 млн) - на нужды общегосударственных органов власти Боснии и Герцеговины, 3% ($3,755 млн) получит самоуправляемый округ Брчко.