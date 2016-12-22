«Нефть России», 22.12.16, Москва, 14:11

Республика Башкортостан предложила "Роснефти" сохранить объемы финансирования социальных проектов и спорта в рамках планируемого соглашения о сотрудничестве. Об этом сообщил сегодня председатель регионального парламента Константин Толкачев.



"Мы предлагаем, чтобы они ("Роснефть" - прим. ТАСС) сохранили социальную нагрузку, которую традиционно "Башнефть" несла", - отметил Толкачев. По его словам, есть вероятность сохранения и финансовой поддержки спортивных команд - в настоящее время ведется согласование позиций соглашения.



Как сообщил 16 декабря на внеочередном собрании акционеров "Башнефти" глава Башкирии Рустэм Хамитов, суммарные поступления в бюджет Башкирии от "Башнефти" по итогам 11 месяцев 2016 года превысили 37 млрд рублей. Он также подчеркнул, что в ближайшее время будет заключено соглашение о сотрудничестве между правительством республики и компанией "Роснефть", где буду оговорены все вопросы взаимодействия.



В октябре "Роснефть" закрыла сделку по покупке 50,08% акций "Башнефти" за 329,6 млрд рублей. Глава "Роснефти" Игорь Сечин ранее заявлял, что "Роснефть" уважает мнение руководства Башкирии об уровне дивидендов "Башнефти" и будет повышать эффективность работы компании. Он сообщил, что конкретные параметры сотрудничества будут обнародованы позже.



Дивиденды "Башнефти" по итогам работы за 2015 год составили 29,1 млрд рублей (в 2014 году - 20,07 млрд), или 50% от прибыли по международным стандартам финансовой отчетности. Из них в бюджет Башкирии перечислено 7,2 млрд рублей (в 2014 году - 5 млрд).

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