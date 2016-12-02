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Месторождения

Иран может выставить гигантское месторождение Азадеган на аукцион в I квартале 2017 г.

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«Нефть России», 22.12.16, Москва, 13:41    
Иран может завершить подготовку документации для выставления на международный тендер месторождения Азадеган, к которому может проявлять интерес российская "Роснефть", через два месяца. Об этом сообщил замглавы национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Голям Реза Манучехри, передает агентство IRNA.
 
По его словам, в настоящее время Азадеган производит до 130 тыс. баррелей нефти в сутки, при этом 80 тысяч из этого объема приходятся на Северный Азадеган, 50 тысяч - на Южный Азадеган. В перспективе добычу на месторождении можно будет увеличить еще на 100 тыс. баррелей в сутки, отметил Манучехри. При этом он сказал, что "цель - довести добычу на месторождении до 600 тыс. баррелей в сутки, но это уже в долгосрочном периоде".
 
Манучехри также добавил, что по проекту Азадеган предполагается заключить 20-летний контракт. При этом срок жизни самого месторождения достигает 50-60 лет, добавил он.
 
Запасы имеют крайне сложные характеристики, поэтому условия конкурса будут содержать специальные требования к участникам, отметил Манучехри, не поясняя подробностей.
 
Ранее министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане говорил, что месторождением Азадеган, равно как и проектами Яран, Купал и Марун в Иране интересуется российская компания "Роснефть".
 
Месторождение Азадеган находится в провинции Хузестан, открыто в 1999 году. Совокупные извлекаемые запасы Азадегана оцениваются в 9 млрд баррелей. По данным на 2014 год, геологические запасы месторождения оценивались в 42 млрд баррелей.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547212/

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Иран может выставить гигантское месторождение Азадеган на аукцион в I квартале 2017 г.

«Нефть России», 22.12.16, Москва, 13:41   
Иран может завершить подготовку документации для выставления на международный тендер месторождения Азадеган, к которому может проявлять интерес российская "Роснефть", через два месяца. Об этом сообщил замглавы национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Голям Реза Манучехри, передает агентство IRNA.
 
По его словам, в настоящее время Азадеган производит до 130 тыс. баррелей нефти в сутки, при этом 80 тысяч из этого объема приходятся на Северный Азадеган, 50 тысяч - на Южный Азадеган. В перспективе добычу на месторождении можно будет увеличить еще на 100 тыс. баррелей в сутки, отметил Манучехри. При этом он сказал, что "цель - довести добычу на месторождении до 600 тыс. баррелей в сутки, но это уже в долгосрочном периоде".
 
Манучехри также добавил, что по проекту Азадеган предполагается заключить 20-летний контракт. При этом срок жизни самого месторождения достигает 50-60 лет, добавил он.
 
Запасы имеют крайне сложные характеристики, поэтому условия конкурса будут содержать специальные требования к участникам, отметил Манучехри, не поясняя подробностей.
 
Ранее министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане говорил, что месторождением Азадеган, равно как и проектами Яран, Купал и Марун в Иране интересуется российская компания "Роснефть".
 
Месторождение Азадеган находится в провинции Хузестан, открыто в 1999 году. Совокупные извлекаемые запасы Азадегана оцениваются в 9 млрд баррелей. По данным на 2014 год, геологические запасы месторождения оценивались в 42 млрд баррелей.

 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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