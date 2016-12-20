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Марин Ле Пен заявила, что хотела бы отменить антироссийские санкции
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«Нефть России», 22.12.16, Москва, 14:05
Кандидат в президенты Франции, глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в интервью РИА Новости заявила, что хочет снять санкции в отношении России.
"Я хочу снять эти санкции. Как минимум, те, что касаются Франции. Я всегда считала их одновременно несправедливыми и полностью неэффективными, даже контрпродуктивными", — сказала Ле Пен.
Она отметила, что "они мешают любому диалогу с Россией".
"Мы заинтересованы во взаимодействии с вашей страной и совместной работе по многим вопросам — начиная с противодействия исламскому терроризму и урегулирования сирийского кризиса. Я хочу отметить, что эти санкции разрушительно влияют на нашу экономику, особенно на наше сельское хозяйство", — добавила политик.
Виктория Иванова.