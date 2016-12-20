«Нефть России», 22.12.16, Москва, 13:53

Инфляция в России в 2017 году достигнет уровня 4% при условии сохранения нынешних тенденций по показателям месячной инфляции. Об этом сообщил директор департамента бюджетной политики и стратегического планирования Минфина РФ Владимир Колычев, принимающий участие в проходящем в Шанхае Биржевом форуме, организованном

Московской биржей и Шанхайской фондовой биржей.



"Инфляция последние месяц - полтора все ближе и ближе приближается к 4%. Соответственно, если этот показатель сохранится на уровне 4%, не очень далеко от текущих уровней, то никаких проблем с достижением 4% в следующем году не должно быть", - сказал Колычев.



По его словам, по итогам года инфляция в РФ составит 5,4-5,5%. "Есть разные способы подсчета инфляции в том плане, что можно смотреть на инфляцию и сравнивать уровень цен этого года с таким же периодом прошлого года. Это как раз то, о чем мы говорили - 5,4-5,5% к концу года", - подчеркнул он.







Иван КаргапольцевПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547209/ Источник: "ТАСС" ← Самый дорогой новогодний авиаперелет обошелся россиянам в 1 млн рублей Комиссия Совбеза России по экологии обсудила проблемы охраны подземных вод → Новости net.finam.ru