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Минфин РФ считает реальным достижение инфляции в России в 2017 году в 4%
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«Нефть России», 22.12.16, Москва, 13:53
Инфляция в России в 2017 году достигнет уровня 4% при условии сохранения нынешних тенденций по показателям месячной инфляции. Об этом сообщил директор департамента бюджетной политики и стратегического планирования Минфина РФ Владимир Колычев, принимающий участие в проходящем в Шанхае Биржевом форуме, организованном
Московской биржей и Шанхайской фондовой биржей.
"Инфляция последние месяц - полтора все ближе и ближе приближается к 4%. Соответственно, если этот показатель сохранится на уровне 4%, не очень далеко от текущих уровней, то никаких проблем с достижением 4% в следующем году не должно быть", - сказал Колычев.
По его словам, по итогам года инфляция в РФ составит 5,4-5,5%. "Есть разные способы подсчета инфляции в том плане, что можно смотреть на инфляцию и сравнивать уровень цен этого года с таким же периодом прошлого года. Это как раз то, о чем мы говорили - 5,4-5,5% к концу года", - подчеркнул он.
Иван Каргапольцев