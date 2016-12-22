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Самый дорогой новогодний авиаперелет обошелся россиянам в 1 млн рублей
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«Нефть России», 22.12.16, Москва, 13:47
Самый дорогой новогодний авиаперелет обошелся жителям России более чем в 1 млн рублей. Об этом сообщает RNS со ссылкой на сервис бронирований Aviasales.
Как стало известно, пара из Санкт-Петербурга заплатила за перелет бизнес-классом на Мальдивы 1,07 млн руб.
Второе место по стоимости занял перелет из Санкт-Петербурга в Дубай за 894,1 тыс. руб. На третьем месте — билет из Москвы в Дели за 588 тыс. руб.
Также сообщается, что самую дорогую бронь отеля жители России сделали в ОАЭ, где 11 ночей в Jumeirah Zabeel Saray стоили 662,2 тыс. руб.
Ранее сообщалось, что эксперты назвали стоимость самой дорогой квартиры в Москве.