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Новости oilru.com


 
Инвестиции, финансы

Самый дорогой новогодний авиаперелет обошелся россиянам в 1 млн рублей

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«Нефть России», 22.12.16, Москва, 13:47    
Самый дорогой новогодний авиаперелет обошелся жителям России более чем в 1 млн рублей. Об этом сообщает RNS со ссылкой на сервис бронирований Aviasales.
 
Как стало известно, пара из Санкт-Петербурга заплатила за перелет бизнес-классом на Мальдивы 1,07 млн руб.
 
Второе место по стоимости занял перелет из Санкт-Петербурга в Дубай за 894,1 тыс. руб. На третьем месте — билет из Москвы в Дели за 588 тыс. руб.
 
Также сообщается, что самую дорогую бронь отеля жители России сделали в ОАЭ, где 11 ночей в Jumeirah Zabeel Saray стоили 662,2 тыс. руб.
 
Ранее сообщалось, что эксперты назвали стоимость самой дорогой квартиры в Москве.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547208/

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Самый дорогой новогодний авиаперелет обошелся россиянам в 1 млн рублей

«Нефть России», 22.12.16, Москва, 13:47   
Самый дорогой новогодний авиаперелет обошелся жителям России более чем в 1 млн рублей. Об этом сообщает RNS со ссылкой на сервис бронирований Aviasales.
 
Как стало известно, пара из Санкт-Петербурга заплатила за перелет бизнес-классом на Мальдивы 1,07 млн руб.
 
Второе место по стоимости занял перелет из Санкт-Петербурга в Дубай за 894,1 тыс. руб. На третьем месте — билет из Москвы в Дели за 588 тыс. руб.
 
Также сообщается, что самую дорогую бронь отеля жители России сделали в ОАЭ, где 11 ночей в Jumeirah Zabeel Saray стоили 662,2 тыс. руб.
 
Ранее сообщалось, что эксперты назвали стоимость самой дорогой квартиры в Москве.
 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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