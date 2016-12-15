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Иностранные компании

Goldman Sachs выплатит штраф за манипуляции ISDAfix

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«Нефть России», 22.12.16, Москва, 13:41    
Goldman Sachs выплатит $120 млн в качестве штрафа, чтобы урегулировать претензии Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США. Комиссия обвинила банк в попытке манипулирования ставкой ISDAfix, которая используется при операциях с процентными свопами.
 
По данным комиссии, трейдеры Goldman Sachs совершали манипуляции со ставкой с января 2007 г. по март 2012 г.
 
"Мы рады, что решили эти вопросы (урегулировали претензии - прим. ред.) и уже предприняли шаги для усовершенствования нашей политики и процедур", - заявил пресс-секретарь Goldman Sachs Майкл Дювалли.
 
С учетом $120 млн, которые согласился выплатить Goldman Sachs, CFTC наложила штрафы на сумму более $5,2 млрд на ряд банков и брокеров за злоупотребление ставками ISDAfix, FX, LIBOR и Euribor.
 
В мае Citigroup Inc. заплатил $250 млн для урегулирования аналогичных претензий CFTC в связи с манипуляцией ISDAfix. Годом ранее Barclays PLC был оштрафован за аналогичные нарушения на $115 млн.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547207/

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Goldman Sachs выплатит штраф за манипуляции ISDAfix

«Нефть России», 22.12.16, Москва, 13:41   
Goldman Sachs выплатит $120 млн в качестве штрафа, чтобы урегулировать претензии Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США. Комиссия обвинила банк в попытке манипулирования ставкой ISDAfix, которая используется при операциях с процентными свопами.
 
По данным комиссии, трейдеры Goldman Sachs совершали манипуляции со ставкой с января 2007 г. по март 2012 г.
 
"Мы рады, что решили эти вопросы (урегулировали претензии - прим. ред.) и уже предприняли шаги для усовершенствования нашей политики и процедур", - заявил пресс-секретарь Goldman Sachs Майкл Дювалли.
 
С учетом $120 млн, которые согласился выплатить Goldman Sachs, CFTC наложила штрафы на сумму более $5,2 млрд на ряд банков и брокеров за злоупотребление ставками ISDAfix, FX, LIBOR и Euribor.
 
В мае Citigroup Inc. заплатил $250 млн для урегулирования аналогичных претензий CFTC в связи с манипуляцией ISDAfix. Годом ранее Barclays PLC был оштрафован за аналогичные нарушения на $115 млн.

 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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