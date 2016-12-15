«Нефть России», 22.12.16, Москва, 13:41

Goldman Sachs выплатит $120 млн в качестве штрафа, чтобы урегулировать претензии Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США. Комиссия обвинила банк в попытке манипулирования ставкой ISDAfix, которая используется при операциях с процентными свопами.



По данным комиссии, трейдеры Goldman Sachs совершали манипуляции со ставкой с января 2007 г. по март 2012 г.



"Мы рады, что решили эти вопросы (урегулировали претензии - прим. ред.) и уже предприняли шаги для усовершенствования нашей политики и процедур", - заявил пресс-секретарь Goldman Sachs Майкл Дювалли.



С учетом $120 млн, которые согласился выплатить Goldman Sachs, CFTC наложила штрафы на сумму более $5,2 млрд на ряд банков и брокеров за злоупотребление ставками ISDAfix, FX, LIBOR и Euribor.



В мае Citigroup Inc. заплатил $250 млн для урегулирования аналогичных претензий CFTC в связи с манипуляцией ISDAfix. Годом ранее Barclays PLC был оштрафован за аналогичные нарушения на $115 млн.

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