«Нефть России», 22.12.16, Москва, 13:35 The American Conservative, США

Дэниел Депетрис (Daniel DePetris)



Те, кто хочет оказывать влияние на Белый дом следующие четыре года, расценивают первые несколько месяцев правления новой администрации как благоприятную для себя возможность. Двухпартийная сенатская группа по Украине, которая активно настаивает на формировании более тесных отношений между США и этой страной, надеется воспользоваться этим критическим периодом, когда новый президент будет изучать аналитические записки по вопросам политики, вносить изменения в действующие программы или даже отрекаться от прошлого.



Эта группа в письме на имя избранного президента Трампа заявляет, что США крайне важно увеличить помощь Киеву в момент, когда путинская Россия продолжает поддерживать сепаратистское движение на украинской земле. «Все довольно просто, — утверждает эта группа. — Россия военными средствами захватила часть украинской территории, и это беспрецедентный случай в современной истории Европы. Действия в Крыму и в других районах восточной Украины самым опасным образом подрывают устоявшиеся дипломатические, правовые и военные нормы, которые Соединенные Штаты Америки и их союзники по НАТО упорно разрабатывали на протяжении десятилетий».



На сей счет сенаторы правы. Осуществленные Россией тайное вторжение, оккупация, а затем и аннексия Крымского полуострова во всех отношениях являются территориальным захватом, который осудили не только Соединенные Штаты, но и Организация Объединенных Наций, назвав его нарушением государственного суверенитета и принципа самоопределения.



Но давайте не будем себя обманывать. Далеко не впервые более сильная держава пытается перекроить границы слабого соседа, и это отнюдь не последний случай. Русские стремительно воспользовались благоприятной возможностью в период путаницы и неразберихи на Украине после свержения Виктора Януковича. Подписанные Москвой Минские соглашения, призванные уменьшить размах насилия на востоке Украины за счет обоюдного отвода тяжелого оружия от линии соприкосновения конфликтующих сторон и передачи сепаратистами контроля над границей украинскому правительству, зашли в тупик и сегодня уже совершенно бесполезны.



Неоспоримо то, что если бы не российская военная поддержка и интервенция летом 2014 года, то украинская армия скорее всего сумела бы разгромить силы сепаратистов, которые создали автономные «народные» республики на востоке страны — или по крайней мере, ослабила повстанцев до такой степени, что Киеву удалось бы добиться более серьезных уступок за столом переговоров.



Мы должны признать то, что Россия нарушает нормы международного права и Устава ООН; но в то же время, американские и европейские политики должны осознать, что Украина для геополитических позиций Москвы намного важнее, чем для Вашингтона.



Есть веская причина, по которой Владимир Путин принял в 2014 году роковое решение о вводе российских войск на Украину, и она заключается не в том, что у него чесались руки от желания первым развязать войну и нанести упреждающий удар. Он перебросил российские войска через украинскую границу, несмотря на бурю международного негодования и западные финансовые санкции, введенные из-за такого решения, потому что сохранение пророссийской направленности в украинской политике было очень важным моментом для позиций Москвы в регионе.



Понимание этого факта ни в коем случае не является оправданием поведения Москвы. Я просто пытаюсь объяснить, почему российское государство поступило именно таким образом, и почему дальнейшая военная помощь США украинским вооруженным силам нецелесообразна и опрометчива. Можно убедительно доказать, что предоставление украинскому государству военной помощи на сотни миллионов долларов никак не поможет исправить ситуацию, а Киев начнет строить иллюзии, полагая, что Вашингтон незамедлительно придет к нему на помощь, чтобы стабилизировать ситуацию в зоне военных действий.



С 2015 года конгресс США выделил 750 миллионов долларов на повышение обороноспособности украинской армии и сил безопасности. Затем он принял дополнительное решение о выделении украинцам еще 650 миллионов долларов в течение двух следующих лет. Это огромные деньги, и новая администрация такими ассигнованиями может подать русским сигнал о том, что дальнейшие притязания на территорию Украины приведут к новым потерям в их армейских рядах.



Однако новой администрации необходимо ответить на вопрос о том, поможет ли выделение дополнительных средств для решения украинской проблемы снизить волну насилия в стране и остановить неразбериху в выборных органах власти, или все будет как раз наоборот. Россия неоднократно демонстрировала, что не допустит появления на своей западной границе прозападного демократического государства, и что если прозападное правительство в Киеве все же будет сформировано, Москва сделает все для того, чтобы сохранить пророссийские настроения в восточных областях Украины. Сотни миллионов долларов выделенной военной помощи пока не заставили Россию изменить свои расчеты, и вряд ли это сделают новые сотни миллионов долларов. На самом деле, всякий раз, когда Вашингтон делает резкие заявления и выделяет деньги украинским военным, русские отвечают равнозначно.



Политический кризис на Украине далек от разрешения, и во многом это вызвано действиями России, а также невыполнением условий Минских соглашений. Но хотя сегодня ситуация на востоке далеко не мирная, там сейчас гораздо меньше насилия, чем на пике войны в 2015 году. Иногда невмешательство больше соответствует национальным интересам США, нежели вмешательство, которое стало безусловным рефлексом внешнеполитического истэблишмента в Вашингтоне после окончания холодной войны.



Дэниел Депетрис — научный сотрудник аналитического центра Defense Priorities.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547206/ Источник: ИноСМИ ← Ле Пен пообещала референдум по выходу из ЕС в случае победы на выборах Goldman Sachs выплатит штраф за манипуляции ISDAfix → Новости net.finam.ru