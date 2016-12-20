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Ле Пен пообещала референдум по выходу из ЕС в случае победы на выборах
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«Нефть России», 22.12.16, Москва, 13:29 Виктория Иванова. Референдум о выходе Франции из Евросоюза будет организован в течение полугода в случае победы на президентских выборах главы партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Об этом сама политик рассказала в интервью РИА Новости.
"В том, что касается Евросоюза… Я сказала французам, что если они меня выберут, я незамедлительно направлюсь в Брюссель, чтобы начать переговоры о возвращении нашего суверенитета. А через полгода после моего избрания организую референдум", — сказала Ле Пен.
Лидер "Национального фронта" считает, что если ЕС не пойдет на уступки, а переговоры с Брюсселем не дадут результатов, Франции нужно будет покинуть Евросоюз.
Она также выразила уверенность в том, что "если Франция покинет ЕС, он сразу же развалится".
Кроме того, кандидат в президенты республики рассказала, что хочет отменить санкции против России, так как они несправедливы и неэффективны, а также наносят вред экономике Франции.
Выборы президента Франции пройдут весной 2017 года. По данным опросов, во второй тур пройдут Марин Ле Пен и экс-премьер Франсуа Фийон.